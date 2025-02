Bloco vai premiar melhor “beijo” do carnaval com R$ 5 mil

O Beijo é um dos blocos carnavalescos mais tradicionais de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

O Bloco Beijo, um dos mais tradicionais de Macapá, vai premiar o melhor beijo do Carnaval 2025 com R$ 5 mil. A competição acontece no dia 9 de março, no circuito do Clube das Associações dos Blocos do Amapá (Abloca), e promete agitar a folia na capital amapaense.

Esse ano, o Bloco Beijo celebra sua maioridade carnavalesca, completando 21 anos de tradição e folia. Ao longo dessas duas décadas, o bloco se consolidou como um dos maiores e mais inovadores do Carnaval de Macapá, criando novos circuitos de folia e arrastando multidões pelas ruas da cidade.

Para o Carnaval 2025, a expectativa é de que 2 mil foliões se juntem ao Bloco Beijo num desfile de muita alegria e animação. Além da tradicional folia, o bloco vai abordar o tema do “jogo do tigrinho”, levando além do entretenimento, informação e conscientização à população sobre os perigos dessa prática.

Concurso do “Melhor Beijo”

O ponto alto da festa será o concurso do melhor beijo, que vai premiar o casal (sem distinção de opção sexual) mais apaixonado com R$ 5 mil. Para participar, basta se inscrever no dia do evento e soltar a imaginação na hora do beijo. Um júri especializado vai avaliar os beijos mais criativos, apaixonados e animados, e o grande vencedor leva o prêmio em dinheiro.

A animação será por conta do cantor nacional Froza, do Rapazzola. O bloco terá abadás, mas não fará venda. Quem deseja sair no Beijo vai poder garantir seu abadá trocando por 1 kg de alimento não perecível, que brevemente será doado para pessoas em vulnerabilidade social.

Serviço

Evento: Bloco Beijo – Carnaval 2025

Data: 9 de março de 2025

Local: Circuito Abloca, na Praça Beira Rio, Macapá

Premiação: R$ 5 mil para o melhor beijo

Expectativa de público: 2 mil foliões

Abadá pode ser trocado por 1 kg de alimento

Informações (96) 99193-6823