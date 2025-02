Bombeiro é preso pela Narcóticos com mais de 1,5 kg de drogas em Macapá

Subtenente e a droga foram levados para a Delegacia de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Amapá, no Ciosp da Zona Oeste.

Por OLHO DE BOTO

Um subtenente do Corpo de Bombeiros do Amapá foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (3), em Macapá. O militar estava de folga no momento do flagrante.

Na residência dele, localizada no Bairro Jesus de Nazaré, região central da capital, investigadores da Delegacia de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Amapá encontraram aproximadamente 1,5 kg de pedra de crack, além de uma balança de precisão, dinheiro e uma porção média de supermaconha, conhecida como skank.

A intensa movimentação de usuários em frente a casa do militar chamou a atenção da polícia. A partir disso, o chefe da Denarc, delegado Kleyson Fernandes, iniciou uma investigação e descobriu que o suspeito usava a própria residência como ponto de venda de entorpecentes.

Ainda segundo a autoridade policial, parte da droga estava escondida na cozinha, sob o assoalho. A investigação revelou que o subtenente atuava no tráfico há pelo menos dois anos.

O acusado segue sob custódia, aguardando a audiência de custódia, prevista para esta quarta-feira (4). O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.