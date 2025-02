Bombeiros serão os primeiros a ocupar área de novo complexo em Tartarugalzinho

Nesta sexta-feira (21), prefeito Bruno Mineiro conheceu o projeto do quartel, que já tem R$ 2,5 milhões garantidos

Por SELES NAFES

O Corpo de Bombeiros será a primeira instituição de segurança pública do Estado a ocupar o complexo que será construído em Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá. Nesta sexta-feira (21), o prefeito Bruno Mineiro (UB) esteve no comando-geral da corporação para conhecer o projeto do quartel que será erguido na cidade.

A obra já conta com um recurso de R$ 2,5 milhões, garantido por emenda do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT). O prefeito foi recebido pelo comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Pelsondré, além de um representante do gabinete de Malafaia.

“Uma necessidade antiga, mas um pedido nosso também. A expectativa este ano é de fazer a parte burocrática e começar também a obra. Viemos para conhecer o projeto e agradecer à equipe de engenharia do Corpo de Bombeiros, que foi muito célere”, comentou o prefeito.

O quartel será construído em uma área doada pela Prefeitura de Tartarugalzinho, onde também serão erguidas unidades das Polícias Militar e Científica.

O comandante-geral do CBM revelou que a obra será iniciada no segundo semestre.

“É uma área enorme, a Região dos Lagos, uma área descoberta. A gente estava batalhando há muito tempo e fez esse convênio com a prefeitura, que doou o terreno. Já temos a emenda do deputado Dorinaldo de R$ 2,5 milhões, e estamos na batalha por recursos para a mobília. No ano que vem, a gente consegue inaugurar essa obra”, concluiu o comandante.