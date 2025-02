1Timóteo6

A busca pelo aumento do patrimônio e melhores salários não é um erro, mas quando fazemos disso uma prioridade absoluta acima de tudo e todos, aí cruzamos uma linha perigosa. Buscar mais não é errado, mas devemos também ser gratos pelo que Deus já nos deu. Apesar disso, muitos vivem insatisfeitos. Tudo vem de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 6 da Carta a Timóteo, e tenha uma excelente terça-feira (11) com nosso Salvador Jesus!