Caixa tem prejuízo de R$ 1 milhão com fraudes em empréstimos consignados no Amapá

MPF denunciou 10 envolvidos, entre eles servidores públicos que ajudavam nas fraudes

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Ministério Público Federal no Amaá anunciou nesta quarta-feira (19) ter ofertado denúncia à justiça contra 10 pessoas envolvidas em um esquema de fraude que lesou a Caixa Econômica Federal em mais de R$ 1 milhão. O grupo criminoso utilizava dados de servidores públicos para contratar empréstimos consignados de forma fraudulenta, causando prejuízos também a outras instituições financeiras.

Segundo o MPF, os envolvidos serão processados por crimes como associação criminosa, estelionato majorado, falsificação de documentos e inserção de dados falsos em sistemas oficiais, com penas de até 32 anos de prisão.

A investigação foi iniciada em 2017 e culminou na Operação Bonecos. A organização criminosa contava com a participação de servidores da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Amapá. Eles manipulavam cadastros no sistema de gestão de pessoas e criavam senhas irregulares para viabilizar as fraudes.

O modus operandi da quadrilha envolvia a seleção de servidores com margem consignável disponível, a falsificação de documentos e a solicitação indevida dos empréstimos.

Para concluir a fraude, o grupo recrutava pessoas, conhecidas como “bonecos”, que se passavam pelos titulares das contas e realizavam os saques e transferências do dinheiro obtido ilicitamente. Se a justiça aceitar a denúncia, todos passam a ser réus no processo.