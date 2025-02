Câmara convoca secretário de Comunicação de Furlan para explicar gastos suspeitos

Juarez Menescal deverá se apresentar no próximo dia 25 para prestar depoimento aos parlamentares

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Câmara Municipal de Macapá aprovou a convocação do secretário de Comunicação da gestão Furlan (MDB), Juarez Menescal, para o próximo dia 25 de fevereiro. Os vereadores querem explicações sobre gastos suspeitos para veiculação de campanhas publicitárias numa página e num site ligados à ex-esposa dele. O número de CNPJ comprova que a agência dela, a R S Porto, é a mesma empresa com nome diferente que pertencia a ele até outubro do ano passado. A campanha custou R$ 54 mil. O requerimento do vereador Claudiomar Rosa (PT) para convocar o secretário tinha 12 assinaturas, mas no plenário houve adesão de mais dois vereadores.