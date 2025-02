Câmara de Macapá convoca aprovados em concurso com aumento vagas para cotas

Edital foi modificado por decisão da comissão organizadora do concurso

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Câmara Municipal de Macapá publicou o edital de convocação dos aprovados no primeiro concurso público de sua história, dentro do prazo que se encerrou à meia-noite de ontem (5). A divulgação incluiu uma modificação relevante nas regras do certame para cotistas.

A comissão organizadora do concurso identificou a necessidade de ampliar a quantidade de vagas destinadas às cotas de pessoas negras e pardas. Dessa forma, foram adicionadas mais cinco vagas para esse segmento. A alteração foi realizada por iniciativa da própria comissão organizadora do concurso, garantindo o cumprimento das normas de reserva de vagas.

O concurso realizado no ano passado abriu 74 vagas, com salários de até R$ 4,5 mil.

De acordo com o procurador-geral da Câmara, Paulo Melém, a publicação do edital com a modificação evita possíveis conflitos.

“Foi feita justiça. A comissão percebeu isso no fim da tarde de ontem, e orientou na justificação dessa medida. É uma situação simples com decisão transparente, conforme orientação do presidente Pedro Dalua”, comentou o procurador.