Casa desabitada ‘escondia’ jetski furtado e motocicletas adulteradas

Esconderijo ficava no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma ação da Polícia Civil do Amapá resultou na recuperação de um jetski furtado e na apreensão de três motocicletas adulteradas em uma residência aparentemente desabitada, no Bairro Jardim Felicidade II, em Macapá. A operação foi realizada na última quinta-feira (13) por agentes da Delegacia de Repressão a Roubo e Furto de Veículos (DRFV).

De acordo com as investigações, o imóvel vinha sendo utilizado como esconderijo para veículos de origem ilícita. O jetski encontrado havia sido furtado no último dia 12. Após a confirmação de sua autenticidade, foi devolvido ao proprietário.

Além disso, os policiais identificaram três motocicletas com sinais de adulteração, levantando suspeitas de envolvimento em atividades criminosas. O delegado Yuri Agra, responsável pela ação, destacou o trabalho investigativo que levou à localização dos veículos.

“Estávamos diligenciando em busca de informações sobre o jetski e, durante a investigação, encontramos um endereço suspeito. No local, nos deparamos com outras três motocicletas com sinais de adulteração. Diante das apreensões, o proprietário do jetski foi contatado e seu bem rapidamente devolvido graças ao trabalho da DRFV”, afirmou o delegado.

A polícia segue investigando para identificar os responsáveis pelo furto e pela guarda dos veículos irregulares. A operação reforça o combate ao crime de furto e receptação na capital.