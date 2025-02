Cliente de site de acompanhantes tem vídeos expostos; criminoso foi indiciado

Suspeito exigiu dinheiro para não divulgar imagens e, mesmo após pagamento, expôs a vítima

Da REDAÇÃO

Um homem de 26 anos foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá, nesta quarta-feira (14), pelo crime de extorsão. O suspeito, que mora em São Paulo, teria chantageado um residente de Macapá após uma interação sexual pela internet.

De acordo com as investigações, a vítima contratou um serviço por meio de um site de acompanhantes no dia 8 de janeiro deste ano. Sem o seu consentimento, a interação foi gravada.

Nos dias seguintes, o criminoso exigiu R$ 3 mil para não divulgar as imagens e vídeos para os familiares do cliente. Pressionado, a vítima chegou a transferir R$ 3,7 mil ao bandido.

Apesar do pagamento, os registros foram expostos, causando constrangimento à vítima. Através de investigação telemática, a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) identificou o suspeito, que utilizava um nome fictício, e formalizou o indiciamento.

O caso foi investigado pelo delegado Leandro Leite. Segundo ele, o crime é conhecido como “sextorsion” (extorsão sexual), modalidade que tem se tornado cada vez mais comum em interações virtuais.