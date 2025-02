CNJ inspeciona atuação de magistrados do Amapá

Por SELES NAFES

Uma equipe da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) chega a Macapá no próximo dia 17 para uma série de inspeções no Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). O objetivo é avaliar a atuação dos magistrados, trabalho que já resultou no afastamento de um juiz e de um desembargador no estado.

Segundo comunicado do TJAP, os trabalhos serão abertos às 9h no plenário do tribunal pelo corregedor nacional do CNJ, ministro Mauro Campbell. As inspeções seguirão até o dia 19 de fevereiro, sem interrupção no andamento dos processos.

“Após as inspeções, a equipe designada pelo CNJ produzirá relatórios com eventuais deficiências encontradas, recomendações para aprimorar o desempenho das unidades e o registro de boas práticas”, informou a assessoria de comunicação do TJAP.

No ano passado, durante uma inspeção, o CNJ recebeu denúncias contra o juiz João Matos, acusado pelo Ministério Público de conceder progressões de pena em massa a criminosos de alta periculosidade de uma facção. Ele nega as acusações e segue afastado do cargo enquanto responde a um processo administrativo no conselho.

Em 2013, o então desembargador Constantino Braúna (falecido em 2020) foi aposentado compulsoriamente pelo CNJ após ser denunciado por assédio moral por duas juízas durante também durante uma inspeção.

Outros magistrados também já foram investigados, como Manoel Brito (falecido em 2022) e Agostino Silvério (em 2018), que foi inocentado e continua atuando na corte.

Apesar desses episódios, o tribunal tem colecionado prêmios e reconhecimento do CNJ pela atuação, especialmente pela rapidez em processos.

A comitiva do CNJ contará com a presença do desembargador Arnoldo Camanho de Assis e do juiz de Direito Lizandro Garcia Gomes Filho, ambos do Distrito Federal.