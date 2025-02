CNPJ comprova que secretário direcionou verba para empresa que era dele

Secretário da prefeitura de Macapá, Juarez Menescal: número de CNPJ de agência da esposa prova que a empresa era dele no ano passado

Por SELES NAFES

O secretário de Comunicação da Prefeitura de Macapá, Juarez Menescal, era o verdadeiro dono da empresa que atualmente está registrada em nome de sua ex-esposa. O Portal SN revelou na semana passada que a agência recebeu R$ 54 mil em janeiro para divulgar uma campanha de 13 dias da Prefeitura de Macapá em um site criado este ano, que até o dia 12 de fevereiro contava com apenas 40 seguidores.

O valor pago é 500% maior que a média cobrada em outras redes sociais do mercado publicitário. Dos R$ 54 mil repassados, R$ 10 mil ficaram com a agência R S Porto Marketing, enquanto quase R$ 43 mil foram destinados ao site Norte 360ap, um portal que até o dia 14 tinha apenas 10 notícias no ar, a maioria de outros estados.

A página foi criada no dia 14 de janeiro, e a nota fiscal de R$ 54 mil se refere ao período de veiculação entre os dias 13 e 31 de janeiro, ou seja, quando a página nem existia.

Há indícios de que Rosely Porto, proprietária da agência R S Porto, também seja a responsável pela página Norte360ap, uma vez que ela mesma enviava convites para internautas curtirem o perfil do site na rede social.

Uma consulta simples na internet revela que o CNPJ 19.696.961/0001-00 pertence à mesma empresa que era de Menescal no ano passado, mas que agora responde pelo nome de R S Porto Marketing.

Em outubro de 2024, a empresa vinculada a esse CNPJ se chamava J Pantoja Menescal Marketing. Naquele mês, a empresa recebeu R$ 26 mil por mês do gabinete do deputado federal Augusto Púpio (MDB-AP).

O Portal SN pediu ao secretário Juarez Menescal um posicionamento oficial por escrito, mas não obteve retorno. O prefeito de Macapá, Antônio Furlan (MDB), também não se manifestou publicamente sobre o caso e segue mantendo Menescal no cargo, apesar da repercussão negativa.

Menescal foi nomeado secretário de Comunicação em substituição ao publicitário Diego Santos, que foi transferido para uma secretaria de menor visibilidade e com orçamento reduzido.