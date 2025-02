Com a bravura do cangaço e a delicadeza da poesia do cordel, Piratas da Batucada fecha o desfile

Campeã de 2024, ‘Piratão’ será a última a desfilar, no dia 1º de março, no Sambódromo de Macapá.

A Associação Recreativa e Cultural Escola de Samba Piratas da Batucada, conhecida como “Piratão”, vai em busca de mais um título do carnaval amapaense com o enredo: “A Realeza do Sertão: o cordel azul e dourado de quem fez deste torrão o seu reinado”, uma homenagem à cultura nordestina, seus personagens míticos e sua ligação com a história medieval europeia.

A escola do tradicional Bairro do Trem será a última agremiação a desfilar na avenida do samba, Ivaldo Veras, no dia 1º de março, no Sambódromo de Macapá, fechando as 10 apresentações.

O sertão, terra de contrastes entre o bem e o mal, a seca e a chuva, o carcará e a asa branca, se revela um solo fértil para a poesia e a bravura. No coração dessa saga, Piratas da Batucada mostrará como o imaginário nordestino foi influenciado pelas gestas medievais, especialmente as histórias de Carlos Magno e seus cavaleiros, que atravessaram séculos e oceanos para se misturar ao universo do cordel e do cangaço.

A narrativa do desfile trará personagens icônicos, como Lampião, que teria se inspirado nos feitos do monarca francês. Além disso, vai exaltar as manifestações culturais que se enraizaram no Brasil, como as cavalhadas, os reisados e os caboclinhos, mostrando como o sertanejo transformou sua dura realidade em tradição, resistência e arte.

A Piratão também celebrará a migração nordestina para o Amapá, destacando a influência desse povo na formação cultural e econômica da região. A sanfona, o forró, os festejos juninos e a culinária sertaneja serão elementos marcantes na festa azul e dourada.

Ficha técnica do enredo

“A Realeza do Sertão: o cordel azul e dourado de quem fez deste torrão o seu reinado”.

Compositores: professor Rogério Sena, Ailson Picanço e Silva Júnior.

Samba e letra

Oxente chegou o Glorioso Imortal

Da Zona Sul, é o Rei do Carnaval

Puxe o fole sanfoneiro no balancê arretado

Vem brincar no cordel todo azul e dourado

Óh, luar clareia!

Feito fogueira a imaginação

Muito longe do Nordeste

O imperador cabra da peste

Inspirou o meu torrão

Na idade média a lembrança:

Com Doze Pares de França

A luta do bem contra o mal

Olha seu moço!

Foi num mar de poesias

Que aventura e bruxaria

Viraram histórias pra contar

Na terra seca o dragão é carcará

Corre que lá vem ele o Majestoso Piratão

Cangaceiro, valente … forte igual lampião

O violeiro cantou os versos do trovador

E a cavalhada virou festa e tradição

Pelo Brasil, se espalha o causo popular

Nas xilogravuras contos e lendas do lugar

Deságuam memórias dessa lida

No rosto já marcado, um sertão

Vi reis e rainhas de um povo

Gente de fibra mudar o meu chão

No Amapá a esperança

Fez Asa Branca pousar

Se avexe não viu? Se avexe não

Nesse arrasta-pé vai ter samba e baião

Ordem dos desfiles

Sexta-feira, 28

1ª – 21h às 22h: Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Associação Recreativa Império de Samba Solidariedade (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Escola de Samba Mocidade Independente Império da Zona Norte (Grupo Especial);

4 ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados (Grupo Especial);

5 ª 3h20 às 4h40: Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo (Grupo Especial).

Sábado, 1º de março

1ª – 21h às 22h20: Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Grêmio Recreativo Cultural Academia de Samba Unidos do Buritizal (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho (Grupo Especial);

4ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela (Grupo Especial);

5ª – 3h20 às 4h40: Associação Recreativa e Cultural Piratas da Batucada (Grupo Especial).