Com baixa adesão da população, Amapá estende vacinação contra a gripe até julho

No estado todo, a cobertura vacinal é de apenas 44,9%.

Da REDAÇÃO

Diante da baixa cobertura vacinal, o Governo do Amapá anunciou a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe até 31 de julho, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde (MS). A medida tem o objetivo de aumentar a imunização dos grupos prioritários, evitando complicações graves da doença e reduzindo internações e óbitos.

Inicialmente, a campanha estava prevista para terminar em 31 de janeiro, mas a baixa adesão da população levou à decisão de estender o prazo. A vacinação está disponível para toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade e continuará enquanto houver doses em estoque.

Cobertura

Desde o início da campanha, em setembro de 2024, foram aplicadas 67.853 doses, atingindo uma cobertura vacinal de apenas 44,9%. Apesar do avanço da imunização em alguns municípios, outros ainda registram índices preocupantes.

Os municípios com maior cobertura até aqui são Itaubal do Piririm e Serra do Navio, ambos com 92% do público alvo alcançado, e Vitória do Jari, com 74%. Já os municípios com baixa cobertura são Oiapoque (37,42%), Laranjal do Jari (37,78%) e Porto Grande (38,94%).

Por grupo prioritário, a cobertura está assim: gestantes (42,01%), crianças acima de 6 meses (51,61%), e idosos (36,60%).

A vacina contra a influenza é segura e protege contra as formas mais graves da gripe, prevenindo complicações que podem levar a hospitalizações e óbitos, principalmente entre os grupos de risco.

Quem pode se vacinar?

Grupos prioritários para a vacinação:

Idosos

Crianças (a partir de 6 meses)

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com comorbidades

Povos indígenas (dentro e fora de terras indígenas)

Trabalhadores da saúde

Professores

Gestantes

Forças de segurança e salvamento

Caminhoneiros