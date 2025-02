Com emenda de R$ 1,4 milhão, obras avançam na Escola Modelo Guanabara

Recursos foram indicados pela deputada Aldilene Sousa (PDT)

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Escola Estadual Modelo Guanabara, uma das mais tradicionais do estado, está passando por uma ampla reforma estrutural graças a um investimento de mais de R$ 1,4 milhão, destinado pela deputada Aldilene Souza (PDT) no orçamento do Estado.

As obras tiveram início em janeiro de 2025 e devem ser concluídas em 148 dias. O projeto prevê melhorias significativas na infraestrutura, garantindo um ambiente mais adequado para alunos e professores.

“Um ambiente adequado para o ensino não é um privilégio, é uma necessidade. Essa reforma é fundamental para oferecer melhores condições à comunidade escolar”, destacou a deputada.

Com o avanço das obras, a expectativa é que a escola esteja pronta para receber estudantes e profissionais da educação em um ambiente mais moderno e funcional.