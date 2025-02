Alex Pitel (Piratas da Batucada) e Daiana Santos (Boêmios do Laguinho) falaram do esforço e dos desafios para colocar escola grande na avenida

Da REDAÇÃO

Os presidentes das escolas que possuem a maior quantidade de títulos do Carnaval do Amapá na chamada “Era Sambódromo” foram os convidados do segundo episódio do podcast Carnaval no Meio Mundo Nota 10. Alex Pitel é o chefe na Piratas da Batucada, e Daiana Santos comanda o Boêmios do Laguinho. Apesar da rivalidade e das provocações entre as torcidas, eles garantiram os presidentes de agremiação foram a “classe mais unida do Carnaval”.