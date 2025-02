Com rodovia bloqueada para corrida de rua, trabalhadores não conseguem chegar ao emprego

Interdição de acessos deixou trânsito conturbado na zona sul de Macapá desde o amanhecer até o final da corrida.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

As primeiras horas da manhã no dia do aniversário da capital foram de transtorno para motoristas e trabalhadores que precisavam se deslocar para seus compromissos pessoais e profissionais.

A corrida de rua organizada pela Prefeitura de Macapá resultou no bloqueio de várias vias de interligação com a Rodovia Josmar Chaves Pinto (JP), comprometendo boa parte do acesso à zona sul da capital e deixando diversos cidadãos impossibilitados de chegar aos seus locais de trabalho. A jornalista Keila Góes foi uma das prejudicadas.

Ela registrou o engarrafamento em vídeos e criticou a falta de planejamento da prefeitura para minimizar os impactos da interdição. Segundo Keila, além do congestionamento intenso, não foram oferecidas alternativas para os condutores, obrigando trabalhadores a permanecerem parados no trânsito.

Em um dos vídeos gravados no local, é possível ver uma das barreiras de interdição montadas pela Companhia de Trânsito de Macapá, corredores passando pela via bloqueada e uma longa fila de carros parados na esquina da Avenida Setentrional, no Bairro Araxá, com a rua da orla. A jornalista, que se dirigia ao trabalho em uma emissora de rádio, decidiu estacionar o carro e gravar a situação em forma de protesto.

“Eu estou aqui, eu estou desde lá da rodovia Josmar Chaves Pinto (JP), até aqui, olha, vocês estão vendo, simplesmente porque a prefeitura de Macapá não teve um cronograma, não se organizou. Todo mundo tentando trabalhar, porque a prefeitura de Macapá simplesmente decidiu fechar todas as vias e nós não conseguimos ir trabalhar, porque tem a corrida”, reclamou.

Além do congestionamento, a jornalista afirma que um agente da Companhia de Trânsito tentou impedi-la de filmar a situação e ameaçou prendê-la.

“Aí o agente de trânsito ali me proibiu de filmar, inclusive ele, mas eu estou no meu exercício de profissão, de cobrar, de reclamar como jornalista, mas ele ainda querendo me dar voz de prisão”, denunciou.

Segundo a jornalista, o trânsito só foi liberado após uma hora, depois que o último corredor passou.