Com samba-enredo sobre grafismo indígena, Império do Povo busca o bicampeonato

Única escola de Santana no grupo especial, agremiação aposta na cultura indígena para conquistar o título

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Escola de Samba Império do Povo, única representante do município de Santana no desfile da Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), entra na avenida em busca do bicampeonato em 2025. Com o enredo “Kusiwa – O Caminho Desenhado Sobre a Pele”, a escola pretende impressionar o público e os jurados ao levar para a Avenida Ivaldo Veras a arte do grafismo indígena do povo Wajãpi.

No último Carnaval, a Império do Povo dividiu o título com a Piratas da Batucada, após a apuração das notas resultar em empate. Agora, a agremiação se prepara em ritmo acelerado para garantir um desfile ainda mais grandioso.

Os ensaios acontecem tanto na quadra quanto pelas ruas da cidade, e os integrantes já ajustam os últimos detalhes do canto do samba-enredo. As alegorias e fantasias seguirão a estética do grafismo indígena, um dos patrimônios imateriais reconhecidos pela Unesco e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Preparativos e expectativa

Nos barracões, o trabalho segue intenso para garantir um espetáculo à altura da tradição da escola. O presidente da Império do Povo, Wesley Braga, destaca o planejamento e os desafios enfrentados na reta final da preparação.

“A gente fez um planejamento, mas sempre há imprevistos que podem atrasar algumas coisas. No entanto, os ensaios seguem dentro do esperado, o trabalho nos barracões está dentro do cronograma, e a bateria está cada vez mais alinhada. Tenho certeza de que a Império do Povo fará um grande desfile”, afirma.

A escola será a última a se apresentar no primeiro dia do desfile do grupo especial e deve entrar na avenida às 3h20 da sexta-feira, 28 de fevereiro.

Tradição e modernidade

Segundo Wesley Braga, o enredo traz um tema histórico, mas promete uma abordagem moderna e visualmente impactante.

“Temos um tema lindo, um verdadeiro tesouro. Para nós, amapaenses, é uma honra abordá-lo, pois temos raízes desse povo indígena. Estamos preparando um espetáculo que deve superar o desfile do ano passado. Não posso adiantar muito, mas teremos surpresas”, sinaliza.

O samba-enredo “Kusiwa: O Caminho Desenhado Sobre a Pele” foi composto por Rafael Esteves, André Félix, Luido, Tomaz Mocidade, Luiz Neto do Salgueiro e Marcinho do Pandeiro.