Evento gratuito vai reunir especialistas e a comunidade para debater o tema

Da REDAÇÃO

O Instituto Memorial Amapá e o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) promovem o evento gratuito “Como Não Morrer do Coração em 2025”, que será realizado no Auditório Campos do Laguinho do Sebrae, em Macapá, no próximo dia 25, às 19h30. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças cardiovasculares, que continuam sendo a principal causa de morte no Brasil.

A Importância da Prevenção

Dados recentes mostram a urgência do tema:

As doenças do coração representam cerca de 30% de todos os óbitos no país, segundo informações do blog do Pilar Hospital.

O número de casos entre jovens tem aumentado, com um crescimento expressivo nas mortes por infarto entre mulheres de 15 a 49 anos.

Cerca de 23% da população brasileira, aproximadamente 46 milhões de pessoas, nunca consultou um cardiologista, destacando a necessidade de medidas preventivas.

O destaque do evento será a palestra do professor e doutor Eduardo Costa, titular de Cardiologia da Universidade Federal do Pará (UFPA), que abordará os principais fatores de risco e estratégias para a prevenção das doenças cardiovasculares.

Os dados mais recentes apontam que, até setembro de 2024, mais de 237 mil brasileiros já haviam falecido devido a doenças do coração. Entre as principais causas estão:

Acidente Vascular Cerebral (AVC): 63.533 mortes;

Infarto Agudo do Miocárdio: 56.096 mortes;

Insuficiência Cardíaca: 20.692 mortes.

Aberto ao público, o evento é uma oportunidade para que a população de Macapá se informe e adote medidas para um estilo de vida mais saudável, reduzindo os riscos de doenças graves do coração.