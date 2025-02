Condenada por encomendar morte de servidor da Eletronorte é capturada

As investigações apontaram que Caroline Sousa contratou os criminosos que mataram o ex-marido

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá prendeu quinta-feira (27) a mulher apontada como mandante do homicídio de um servidor da Eletronorte de Macapá, em 2013. Condenada a 23 anos de prisão, Caroline Costa de Sousa, de 37 anos, foi encontrada no bairro Novo Horizonte, na zona norte, por agentes do Núcleo de Capturas. A condenada estava foragida desde o dia 3 de maio de 2024.

Na época, as investigações apontaram que ela, que era ex-esposa de Antônio Ciriaco Moreira, planejou meticulosamente o crime por acreditar que seria beneficiária do FGTS e seguro do ex-marido.

Para isso, contratou um grupo de criminosos por R$ 20 mil. O crime foi cometido com brutalidade: a vítima foi rendida com arma de fogo dentro de casa, imobilizada com um fio elétrico e depois estrangulada até a morte.

Após o homicídio, os criminosos tentaram simular um latrocínio, levando objetos pessoais da vítima, como celulares, um notebook e um televisor, e fugiram na caminhonete de Ciriaco, que foi abandonada em um ramal.

Além de ser apontada como mandante do crime, a condenada também se apropriou de bens do ex-marido, vendendo-os de forma fraudulenta. Segundo a denúncia assinada pelo promotor Eli Pinheiro, ela passou a ser pressionada pelos matadores a pagar pelo ‘serviço’. Por isso, chegou a vender um carro de Ciriaco para ter o dinheiro. No entanto, o veículo foi vendido sem a procuração da vítima.

Em agosto de 2023, ela foi foi condenada pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado, estelionato e furto. Em fevereiro de 2024, o Tribunal de Justiça do Amapá negou recurso da defesa e manteve a sentença em regime fechado.