Condenada por tráfico foge de prisão domiciliar e é capturada

Por OLHO DE BOTO

O Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá prendeu uma mulher que estava sendo procurada por descumprimento de ordem judicial. O mandado de prisão contra a foragida foi cumprido nesta sexta-feira (14), na zona leste de Macapá.

Condenada a 9 anos por tráfico de drogas no regime fechado, Talya Gomes de Lima já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, que foi revogada por conta de uma fuga registrada no dia 15 de setembro de 2024.

A foragida foi localizada em uma área de pontes do Bairro Cidade Nova e, agora, vai ter que cumprir o restante da pena no sistema prisional, conforme mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Amapá.