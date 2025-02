Condenado a 46 anos por estuprar sobrinha e filhas é preso

Homem foi capturado por policiais civis da 8ª DP no Bairro Santa Rita, região central de Macapá.

Da REDAÇÃO

Agentes da 8ª Delegacia de Polícia da Capital prenderam um homem de 49 anos, condenado por estupro de vulnerável cometido contra as próprias filhas, uma criança de 10 anos e uma adolescente, de 14 anos. Ele foi preso na terça-feira (18), no Bairro Santa Rita, na região Central de Macapá.

De acordo com o delegado Alan Moutinho, o crime foi descoberto no dia 6 de fevereiro de 2018, no apartamento da família, no Conjunto Macapaba, na zona norte.

“Com vontade livre e consciente obteve conjunção carnal ou praticou outro ato libidinoso em ato contínuo, tendo por vítimas suas duas filhas, uma de 10 anos e outra de 14 anos, além de outra menina de 14, sobrinha de sua companheira”, detalhou o delegado.

Por este crime, o indivíduo foi sentenciado a uma pena de 46 anos de prisão em regime fechado. No Ciosp do Macapaba, ele passou por audiência de custódia e depois encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) para o início do cumprimento da pena.