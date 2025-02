Conheça a Montanha da Pluma, um mirante para belas paisagens de Amapá

O SNTV foi até um dos locais prediletos dos visitantes de Amapá

Da REDAÇÃO

A cerca de 20 minutos da sede do município de Amapá, cidade a 310 km de Macapá, está a Montanha da Pluma, uma gigantesca jazida abandonada que foi usada na construção de duas rodovias estaduais, e que acabou virando um mirante numa das regiões mais bonitas do Estado. Visitantes fazem trilhas até o cume da jazida, e se deparam com cenários de tirar o fôlego. É um excelente lugar para contemplação e meditação. Veja na reportagem do SNTV com Seles Nafes e Caio Lucas Nunes da Silva.