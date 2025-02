Contagem regressiva para o Desfile das Escolas de Samba do Amapá: conheça os enredos

CARNAVAL NO MEIO DO MUNDO

Dez agremiações carnavalescas passarão pela Avenida Ivaldo Veras, no Sambódromo de Macapá, na sexta (28) e sábado (1º).

De hoje (24) até a próxima sexta-feira (28), quando começa o Desfile Oficial das Escolas de Samba do Amapá, o Portal SelesNafes.com trará os enredos e sambas das 10 agremiações carnavalescas que se apresentarão na Avenida Ivaldo Veras, no Sambódromo de Macapá.

O evento é promovido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), em parceria com o Governo do Amapá e o senador Davi Alcolumbre, que alocou recursos – R$ 7,5 milhões para a realização da festa popular e de fomento à economia.

Hoje, o Portal SN começa pelo enredo da Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá (Grupo de Acesso), a primeira a se apresentar na sexta-feira. Este ano, em que comemora seu jubileu de diamante, a escola promete emocionar e transformar a avenida em uma celebração à vida e à cultura popular com o enredo: “A Vida é uma Feira”.

A agremiação vai mostrar que, no dia a dia, a vida pode ser contada como uma feira, seja a feira do peixe, a feira de tecnologia, agropecuária, enfim, todos os segmentos de feiras de modo geral. A Embaixada vai mostrar esse trabalho e o fluxo que chega até as casas.

Samba de enredo

“A vida é uma feira”

Compositores: Disney Silva. Vittinho, Fábio Fumaça, Adriel Oliveira, Danilo Tucuruvi. Mexicano, Laura Barros e Marcinete Midones.

Оh, Оh, Оh, Оh

A Embaixada é meu amor razão da minha vida

Pulsa formiga de fogo dentro do meu coração

Pra gritar é campeão

Quando o sol raiar, o galo cantar, acordo pra feira;

sou feirante com orgulho, mistura brasileira;

feito de cores, cheiros, sabores,

cultura, moda, gastronomia,

feira do livro, artesanato,

Expofeira e tecnologia.

De segunda a segunda uma mania…(2X)

Minha feira tem de tudo, um mercado popular

tem erva pra toda dor, pra espantar mal olhado

e levantar o coitado na hora do amor

Na feira maluca…

Tem farinha, mel e camarão pra quem quiser provar,

Na barraca da cigana dona Ana, eu vejo minha sorte e compro banana,

Tem seu Dinho o feirante papudinho.

Lá tem queijo e vendedor de caranguejo,

Dona Dica tem fofoca e mexerica,

Lá eu compro frutas e variedades,

Lá na xepa tem pechincha e qualidade.

Tem galinha, abacaxi e tamuatá,

Tudo encontro nesta feira,

mingau e tacacá, corre logo que a barraca vai fechar. Vamos comprar!

Ordem dos desfiles

Sexta-feira, 28

1ª – 21h às 22h: Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Associação Recreativa Império de Samba Solidariedade (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Escola de Samba Mocidade Independente Império da Zona Norte (Grupo Especial);

4 ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados (Grupo Especial);

5 ª 3h20 às 4h40: Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo (Grupo Especial).

Sábado, 1º de março

1ª – 21h às 22h20: Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Grêmio Recreativo Cultural Academia de Samba Unidos do Buritizal (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho (Grupo Especial);

4ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela (Grupo Especial);

5ª – 3h20 às 4h40: Associação Recreativa e Cultural Piratas da Batucada (Grupo Especial).