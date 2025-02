Delegado acusado de forjar flagrante contra assessor é exonerado

Vladson Nascimento é acusado de plantar drogas em carro de assessor do deputado Hildegard Gurgel (REP)

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O delegado Vladson Souza Nascimento não é mais o responsável pela Delegacia de Pracuúba, município a 280 km de Macapá. O governo do Amapá publicou no Diário Oficial a exoneração dele do cargo de comando da delegacia, da qual já estava afastado na prática.

Em outubro do ano passado, durante a Operação Protetor, ele autuou em flagrante um casal em um carro que pertence ao gabinete do deputado estadual Hildegard Gurgel (REP).

O veículo, ocupado pelo assessor Amadeu Moraes e pela esposa dele, Semiana Chagas, foi parado na Rodovia Duca Serra. O casal foi preso por tráfico de drogas, e os entorpecentes foram apresentados na delegacia como prova do crime.

No entanto, em dezembro, o próprio delegado virou alvo de dois mandados de busca e apreensão em um inquérito da Corregedoria da Polícia Civil que apura fraude no flagrante de outubro. Os mandados foram cumpridos na residência dele e na delegacia. Um oficial da PM também é investigado, mas não teve o nome divulgado.

A Corregedoria da PC ainda não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da suposta fraude, mas já concluiu o processo administrativo. A motivação para o crime teria sido uma eventual vingança contra o parlamentar. O delegado ainda não se pronunciou publicamente a respeito das investigações.

Ontem (10), o Diário Oficial trouxe a exoneração dele, assinada pelo governador Clécio Luís, com data de 7 de fevereiro e efeitos a partir do dia 10.