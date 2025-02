Dependente químico é morto com tiro na cabeça em possível acerto de contas com traficantes

Crime ocorreu no Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um dependente químico que já tinha escapado de um atentado em dezembro do ano passado foi assassinado com tiros na cabeça, nesta quinta-feira (27), por dois criminosos ainda não identificados. O crime ocorreu no Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Alexandre Benedito Tavares Amoras, de 25 anos, estava dentro de casa, na Rua Tony Tavares com a Avenida Chico Mendes, quando os atiradores chegaram de bicicleta e o chamaram para fora da residência.

A vítima ainda teria caminhado por alguns metros ao lado dos bandidos, mas, de repente, saiu correndo em direção a sua casa e acabou atingida. Enquanto agonizava ao chão, recebeu um tiro de misericórdia na nuca.

sta aros no dia 20 de dezembro 2a Na ocasião em que foi alvo de disparos, no dia 20 de dezembro, também na zona norte, Alexandre Benedito foi atingido por pelo menos 5 tiros.

Para a polícia, a execução está relacionada a acerto de contas por dívidas com traficantes. A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) segue em buscas de provas que possam identificar os criminosos.