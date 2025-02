Deputado anuncia apoio a famílias atingidas por barragem de garimpo

Dorinaldo anunciou R$ 3 milhões para ajuda aos atingidos, que já estão recebendo cestas do governo

Da REDAÇÃO

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), atual coordenador da bancada federal do Amapá, está acompanhando de perto as ações de assistência às famílias atingidas pelo desastre ambiental no Rio Cupixi, localizado no município de Porto Grande.

De acordo com Malafaia, mais de mil pessoas residem nas áreas mais impactadas pela contaminação da lama despejada no rio. Autoridades já confirmaram o rompimento de uma barragem ilegal no garimpo São Domingos, a cerca de 12h de barco da sede de Porto Grande.

Para mitigar os efeitos do desastre, o governo do Amapá e o governo federal estão fornecendo milhares de cestas básicas, além de outros insumos essenciais. Além disso, o Ministério da Saúde liberou R$ 1 milhão para garantir atendimento médico adequado à população afetada.

“Além de cestas básicas e fornecimento de água, estruturamos uma logística eficiente para atender essas famílias. Como coordenador da bancada federal, conseguimos aprovar ontem a liberação de R$ 1 milhão para reforçar o atendimento à saúde dos atingidos. Além disso, destinei R$ 2 milhões do meu mandato para que a Prefeitura de Porto Grande possa ampliar a assistência à população”, afirmou Malafaia.

O monitoramento das ações continua, e novas medidas poderão ser adotadas para minimizar os impactos ambientais e sociais causados pelo desastre no Rio Cupixi.