Deputado critica suspensão da bonificação da Unifap a candidatos do Amapá

Dorinaldo Malafaia pediu que a universidade recorra da decisão: "não podemos tratar desiguais como iguais"

Da REDAÇÃO

O coordenador da bancada federal do Amapá, deputado Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), manifestou-se nesta terça-feira (18) contra a decisão liminar da Justiça Federal que determinou o fim da bonificação regional concedida pela Universidade Federal do Amapá (Unifap) a estudantes das redes públicas do Amapá e do Pará em seu processo seletivo.

A bonificação acrescentava 20% à nota do Enem para candidatos que tenham cursado o ensino médio no Amapá e regiões do Pará. Malafaia classificou a decisão como prejudicial aos alunos da região e pediu que o Ministério Público Federal (MPF) reavalie sua posição como autor da ação. Além disso, solicitou que a Unifap recorra judicialmente para reverter a determinação.

“Não podemos tratar os desiguais como iguais. A Amazônia enfrenta desigualdades regionais e desafios educacionais profundos. A bonificação representava um avanço significativo para nossos estudantes”, afirmou o deputado.

Como líder da bancada amapaense, ele garantiu que levará o debate aos demais parlamentares para buscar alternativas que garantam a continuidade do benefício.

“Convocaremos toda a bancada federal para que se engaje nessa batalha pelos amapaenses”, concluiu Malafaia.