Despejados e com contas atrasadas, trabalhadores da CTMac cobram salários na prefeitura de Macapá

Por RODRIGO DIAS

A situação é desesperadora para os 170 trabalhadores da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac) que, nesta terça-feira (11), foram representados por um grupo que protestou em frente à prefeitura da cidade.

Pais e mães de família, que atuavam como monitores e fiscais, estão há meses sem receber seus salários, enfrentando dificuldades para se alimentar, com contas atrasadas e até mesmo despejos.

O grupo, que trabalhava na validação de cartões estudantis e vale-transporte para a Nova Macapá e a Capital Morena, relata que alguns estão sem receber desde outubro do ano passado, enquanto outros têm pagamentos pendentes de janeiro deste ano. A falta de perspectiva e o acúmulo de dívidas levaram muitos à beira do desespero.

“A gente está passando necessidade, sem ter o que comer em casa. Eu já fui despejada, não tenho onde morar”, desabafa uma das manifestantes, que preferiu não se identificar.

“A gente só quer o que é nosso por direito, a gente trabalhou e tem que receber”, completa.

Os trabalhadores afirmam que já tentaram diálogo com o diretor-presidente da CTMac, João Mendonça, que prometeu solucionar o problema, mas até agora nada foi feito. Diante da falta de respostas, decidiram levar a reivindicação ao próprio prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), esperando que ele interceda na situação. Entretando, ele ainda não recebeu os trabalhadores.

“Ele fez uma promessa de campanha pra gente: que iria olhar com carinho para esses trabalhadores. Até agora: nada”, reclamou Sara Coutinho, uma das trabalhadoras.

A redação do portal SN tentou contato com a prefeitura de Macapá e com a CTMac, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.