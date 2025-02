Drone registra caminho das águas do Amazonas em Macapá e reforça importância dos canais limpos

PERCURSO DO RIO

Imagens foram divulgadas pela Secretaria de Manutenção Urbanística de Macapá

Por SELES NAFES

Um vídeo divulgado nesta sexta-feira (21) pela Prefeitura de Macapá ressalta a importância de não descartar lixo e entulho nos canais da capital. Gravadas por um drone da Semur, as imagens mostram o percurso das águas do rio Amazonas ao adentrar a cidade pelo Canal das Pedrinhas, passando por bacias e escoando por outros canais. A narração do vídeo é feita pelo secretário de Manutenção Urbanística, Helson Freitas, que faz um apelo à população para que colabore na manutenção dos canais livres de resíduos, garantindo o fluxo adequado da água e prevenindo alagamentos.