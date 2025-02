Dupla que assumiu ponto de tráfico morre em confronto com forças de segurança

O caso foi registrado nesta quinta-feira (5) no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um confronto entre forças de segurança e dois faccionados, nesta quarta-feira (5), resultou na morte da dupla criminosa que teria, segundo a polícia, forte atuação no tráfico de drogas em Santana, a 17 km de Macapá.

O tiroteio entre policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 4º Batalhão da PM do Amapá ocorreu no fim da manhã, no Bairro Fonte Nova.

Confronto foi com policiais do Bope e do 4º BPM. Fotos: Jonhwene SilvaDe acordo com a PM, os suspeitos, identificados como Jeiel dos Santos Rodrigues e Silvan de Souza Júnior, já haviam sido presos por tráfico de drogas e homicídios. Recentemente, vinham utilizando as redes sociais para exibir armas de fogo.

“Após o levantamento de informações, constatamos que esses dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes nesta área da Fonte Nova. Hoje, recebemos informações do serviço de inteligência e, ao chegarmos, houve o confronto, resultando em dois mortos. Um terceiro suspeito conseguiu fugir e ainda não foi identificado”, informou o capitão João Oliveira, do Bope.

A casa onde ocorreu o confronto, localizada na Travessa L-9, servia como base para atividades criminosas e para intimidar moradores. A polícia acredita que os suspeitos assumiram o comando do tráfico de drogas na região após a morte de Rosemary Braga Melo, de 36 anos, que supostamente liderava o comércio de entorpecentes no local.

Rosemary foi baleada na cabeça no dia 11 de janeiro deste ano e morreu dias depois. Ela já possuía passagens pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Segundo o capitão João Oliveira, há indícios de que a dupla morta no confronto desta quinta-feira tenha assumido as operações criminosas na área.

“O serviço reservado identificou que, após a morte dessa mulher, eles passaram a comandar as atividades criminosas, inclusive impondo medo nos próprios moradores, que não podem ficar reféns dessa situação”, destacou o oficial.

A ocorrência segue em andamento, com as forças de segurança realizando diligências para localizar e prender o terceiro suspeito que fugiu. A Polícia Técnico-Científica foi acionada para periciar a cena do confronto. A Polícia Civil investigará as circunstâncias do caso.