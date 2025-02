Dupla que se preparava para atacar rivais morre antes em tiroteio com o Bope

Caso ocorreu na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um confronto entre agentes das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), e suspeitos armados resultou na morte de dois indivíduos no Bairro Vale das Bênçãos, em Santana, a 17 km de Macapá.

A polícia suspeita que ambos faziam parte de uma facção criminosa e planejavam atacar um grupo rival. O tiroteio entre policiais e criminosos ocorreu nesta sexta-feira (7).

De acordo com o sargento Richard Souza, do Bope, o serviço de inteligência das forças de segurança apurou que o grupo estava reunido em uma residência e pretendia executar os ataques ainda na noite desta sexta. Após a confirmação do local onde os suspeitos estavam, a equipe da Rotam deslocou-se até lá e, na chegada, foi recebida a tiros.

Os militares revidaram e um indivíduo identificado como Lorran Silva da Silva foi atingido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito dele no local.

“Tínhamos informações de que esse grupo estava reunido com um único objetivo: planejar e atacar rivais nesta noite. Quando chegamos, eles dispararam contra a equipe. Um deles foi atingido dentro da residência e morreu no local, enquanto os outros fugiram”, destacou o sargento.

Ainda deca acordo com ele, cerca de seis indivíduos estavam na casa no momento do tiroteio. Cinco deles conseguiram escapar entrando em uma área de mata, deixando Lorran Silva para trás. Mas, os policiais foram atrás e durante a fuga houve nova troca de tiros, foi quando outro criminoso, ainda não identificado, acabou sendo atingido também. Baleado, ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia nos locais do confronto. No imóvel onde o grupo estava reunido, foram encontradas mais armas de fogo que seriam utilizadas nos ataques a rivais.