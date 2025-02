Educadores são homenageados em Tartarugalzinho

Reconhecimento ocorreu durante Jornada Pedagógica antes do inicio do ano letivo

Da REDAÇÃO

Nesta segunda (3), Tartarugalzinho sediou a Jornada Pedagógica 2024, evento que estimula a qualidade do ensino na rede municipal. O encontro reuniu professores e gestores educacionais para alinhar diretrizes e aperfeiçoar as práticas pedagógicas antes do início do novo ano letivo.

A 222 km de Macapá, Tartarugalzinho possui 21 escolas municipais. O ano letivo inicia nesta terça (4). O prefeito Bruno Mineiro (UB) destacou a importância da valorização dos profissionais da educação.

“Nosso compromisso com a educação vai além da estrutura física das escolas. Investimos na formação e no reconhecimento dos nossos professores, pois sabemos que são eles que transformam a vida dos nossos alunos”, afirmou.

Além das palestras e atividades formativas, a programação contou com a entrega do Prêmio SAET 2024, que homenageia o desempenho e a dedicação dos docentes.

“Este prêmio é um incentivo para que nossos professores continuem inovando e se dedicando. Educação de qualidade se faz com valorização e reconhecimento”, destacou o secretário municipal de Educação, Samuel Soares.