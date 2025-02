Elba Ramalho fará show na abertura do Carnaval do Povo no Amapá

Show será em 9 de fevereiro, na Praça da Bandeira, no Centro de Macapá, onde a artista deve entoar sucessos como Banho de Cheiro, Bate Coração, e Festa do Interior.

Por RODRIGO DIAS

A abertura do Carnaval do Povo 2025, marcada para o próximo domingo, 9 de fevereiro, na Praça da Bandeira, em Macapá, será palco de um evento histórico, vai acontecer em grande estilo com o show especial da icônica Elba Ramalho, uma das maiores referencias do segmento carnavalesco no Brasil. O anúncio foi feito pelo Governo do Amapá nesta quarta-feira (5).

O Carnaval do Povo é uma das festas mais tradicionais do estado, celebrando a cultura e a diversidade local. A escolha de Elba Ramalho para abrir a edição deste ano reforça sua importância na música brasileira e sua capacidade de contagiar o público com energia e carisma.

No repertório, não devem faltar sucessos como “Banho de Cheiro”, “Bate Coração”, “Morena Tropicana” e “Festa do Interior”, além de músicas mais recentes que mostram a versatilidade da artista.

Com um estilo que transita entre forró, frevo, maracatu e samba, Elba Ramalho promete um show vibrante e dançante, perfeito para embalar o Carnaval.

A entrada para o evento é gratuita. O Carnaval do Povo 2025 é uma realização do Governo do Amapá, com o apoio de diversos parceiros. A expectativa é de que milhares de pessoas compareçam à Praça da Bandeira para celebrar a festa.

A programação contará, ainda, com participação das Bandas Chocolate Com Pipoca (Infantil) e Banda Placa, além do DJ Ailson Lopes. A partir das 17h, o público poderá curtir um espetáculo inesquecível, repleto de grandes sucessos que prometem colocar todo mundo para dançar.