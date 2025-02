Em 2º ataque à vítima, execução em estacionamento de habitacional indica trama e acerto de contas

Crime ocorreu no habitacional Miracema, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um passageiro de transporte por aplicativo foi executado a tiros e facadas na noite deste domingo (16) no estacionamento do habitacional Miracema, na zona norte de Macapá.

Aldiney Souza dos Santos, de 39 anos, chegou ao local acompanhado de uma mulher quando passou a ser alvo de dois homens ainda não identificados.

Matapi, como a vítima era conhecida, já havia escapado de um ataque a tiros há cerca de um mês. Na ocasião, ele foi ferido e precisou ficar internado no Hospital de Emergências, tendo alta no último sábado (15), usando bolsa de colostomia.

Segundo a polícia, o motorista de aplicativo permaneceu no local e prestou esclarecimentos aos investigadores da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), mas a mulher que acompanhava a vítima não foi localizada.

O casal havia saído do Bairro Alvorada para receber uma suposta quantia em dinheiro de alguém que os esperava no residencial, mas assim que o carro em que eles estavam parou no estacionamento, a mulher saiu às pressas do veículo, momento em que os assassinos apareceram – relataram testemunhas.

Aldinei permaneceu sentado no banco traseiro e, na sequência, foi atacado pelos bandidos, que já chegaram atirando. Além de disparos na cabeça e abdômen, Matapi foi esfaqueado várias vezes.

O caso é tratado como execução motivada por acerto de contas. Buscas foram feitas pelo Bope, Força Tática e 2º Batalhão, mas ninguém foi preso.