Em ano de estreia no cinema nacional, Maju volta ao Amapá para divulgar filme

Atriz mirim se prepara para o lançamento de longa-metragem gravado em São Paulo

Por JORGE ABREU

Sucesso na internet desde os 3 anos, a influencer digital e atriz mirim Maria Júlia Rodrigues, a Maju, se prepara para uma nova fase de sua carreira artística. A pequena amapaense deve estrear no cinema nacional no segundo semestre deste ano.

Em visita ao Amapá, ela cumpre agenda de divulgação do filme “Viúvos”, incluindo um encontro com o governador do Estado, Clécio Luís Vieira (Solidariedade). A atriz se mudou com as mães para São Paulo em 2020, onde ampliou seus contatos e ingressou no teatro musical.

Parte do núcleo principal do longa, a atriz vive a personagem Isadora, neta do protagonista. A obra retrata o processo doloroso de perda de memória de Roberto, um idoso de 85 anos, interpretado pelo ator Fernando Teixeira, considerado o nome vivo mais importante do teatro paraibano.

Nas gravações, Maju entregou uma atuação comovente ao contar o drama, vivido por muitas famílias brasileiras, através do olhar de uma criança. Para o papel, a atriz enfrentou o desafio de aprender a tocar piano, pois é através da música que a personagem se conecta com Roberto.

“Quem assistir vai se emocionar e vai achar lindo. Minhas expectativas sobre o filme são as melhores”, disse Maju, entusiasmada.

“Foi muito legal gravar esse filme porque eu era a única criança [do elenco] e todos eram muito gentis”.

No ano que o mundo voltou os olhos para o cinema brasileiro, Maju sonha alto – e com razão. Ela pretende seguir na sétima arte e espera, também, um dia a ganhar o Globo de Ouro e ser indicada ao Oscar, igual uma das suas maiores inspirações: Fernanda Torres.

“Eu tenho muita esperança que a Fernanda Torres vai ganhar o Oscar [de melhor atriz]. Eu me inspiro muito nela, pois é brasileira. Um dia quero ser igual ela”, relatou ao Portal SN.

O filme Viúvos conta com a direção de Mariana Youssef, que assinou séries de televisão e é um dos maiores nomes da publicidade brasileira. Em fase de captação de recursos, a campanha do longa-metragem mira festivais internacionais, como Cannes, Berlim, Veneza e Locarno.

“Estou muito animada para a estreia do filme porque acredito que todo mundo vai gostar”, enfatiza a atriz mirim, que deve aparecer também em cinemas dos Estados Unidos e do Canadá.

Desde muito cedo Maju provou que nasceu para brilhar. Pouco após aprender a falar, ela conquistou milhares de seguidores ao interpretar personagens fictícios com histórias engraçadas nas redes sociais. Com seu primeiro bordão “não aquedito” (não acredito), ela voou alto.

Em 2019, ano em que iniciou na internet, Maju participou do programa Eliana, do SBT, no quadro “Famosos da Internet”. Meses após ao aparecer no programa dominical de maior audiência, da época, voltou e ganhou um prêmio como melhor participação infantil aos 3 anos.

Quando se mudou para São Paulo, o sucesso a acompanhou. Na capital paulista, ela estreou no teatro com as peças “Castelo Rá-Tim-Bum” e “Felizes Para Sempre”. Sobre o futuro, a menina relata que pretende levar o seu talento e o nome do Amapá aonde for.