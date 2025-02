Em casos de pane, novos transformadores da Equatorial atenderão até 50 mil residências

Os novos transformadores possuem tecnologia moderna de automação e proteção e serão utilizados em subestações

Da REDAÇÃO

A CEA Equatorial reforçou o sistema elétrico do Amapá com a compra de dois transformadores automáticos de alta potência. Os equipamentos serão usados nas subestações de energia e têm capacidade para manter o fornecimento de eletricidade para até 50 mil residências e estabelecimentos, caso ocorra uma falha em um dos transformadores atuais.

Os novos transformadores possuem tecnologia moderna de automação e proteção, permitindo uma resposta mais eficiente diante de possíveis problemas na rede elétrica. Um deles opera com nível de tensão de 69/13,8 kV e potência de 40 MVA, enquanto o outro tem nível de tensão de 138/13,8 kV e potência de 33 MVA. O investimento total foi de R$ 5,5 milhões.

Segundo a concessionária, os equipamentos atuarão como reserva operacional, prontos para substituir qualquer transformador que precise de manutenção ou reparo em uma das subestações da capital. Dessa forma, o fornecimento de energia continuará estável e seguro para a população.

“Em média, um transformador desse porte leva de 12 a 18 meses para ser fabricado e por isso é tão importante termos equipamentos como esses de prontidão. Essa compra gera maior confiança e segurança ao nosso trabalho. Caso algum transformador já existente em alguma das 19 subestações apresente algum problema, teremos outros dois equipamentos para substituir”, destaca o executivo de Manutenção de Alta Tensão da CEA Equatorial, Igor Cordeiro.

Além do investimento em novos equipamentos, a CEA Equatorial continua modernizando o sistema elétrico com tecnologia de automação. Essa inovação permite que transformadores, subestações e linhas de distribuição sejam monitorados em tempo real. Com isso, qualquer falha ou interrupção é detectada automaticamente, possibilitando uma resposta mais rápida e eficaz para evitar transtornos aos consumidores.