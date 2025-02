Em encontro com Lula e Mota, Davi fala em evitar ‘conflitos desnecessários’

Nesta segunda (3), o presidente do Senado afirmou que o Executivo e o Legislativo precisam focar em soluções

Da REDAÇÃO

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), destacou a importância da união entre o Executivo e o Legislativo para aprovar pautas fundamentais ao desenvolvimento do Brasil. Foi durante reunião no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (3), com o presidente Lula (PT) e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REP). Os dois parlamentares foram eleitos no último sábado (1) para presidirem suas respectivas casas legislativas.

O senador do Amapá afirmou que há um “espírito colaborativo” por parte do Congresso para garantir avanços para a população, e reconheceu a liderança do chefe da Nação.

“Sei da sua capacidade de liderar o Brasil, vossa excelência hoje é o presidente do nosso país, tem compromisso com os brasileiros e o Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros”, afirmou o presidente do Senado.

Além de enfatizar o diálogo entre o Congresso e o governo federal, o presidente do Senado destacou sua confiança na parceria com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

“Eu estou muito esperançoso na relação que eu tenho pessoal de amizade com o presidente Hugo. Nós vamos estar juntos. Eu já conversei muito com o Hugo, o Hugo já conversou muito comigo, e o espírito do Hugo e o meu é de ajudar o Brasil, ajudar o governo e ajudar os brasileiros”, pontuou.

Por fim, Alcolumbre alertou sobre a necessidade de evitar conflitos desnecessários e focar em soluções para os desafios do país.

“Nosso país ainda tem muitas desigualdades. A gente não tem tempo de criar crise onde não existe, porque o nosso tempo tem que ser aproveitado integralmente para entregar para as pessoas”, afirmou.