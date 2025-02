Em Laranjal, Carna Jari terá 5 dias de folia

CARNAVAL NO INTERIOR DO AMAPÁ

No terceiro município mais populoso do Amapá a festa começa nesta sexta-feira (28)

Da REDAÇÃO

Começa hoje (28) o Carna Jari, a maior festa de carnaval de Laranjal do Jari, município localizado a 268 km de Macapá e o terceiro mais populoso do Amapá. A festividade, organizada pela prefeitura, promete agitar a cidade e atrair visitantes com uma programação diversificada que se estenderá pelos próximos dias.

Programação do Carna Jari 2025:

Sexta-feira, 28 de fevereiro: Abertura oficial com apresentações de DJs locais e bandas regionais, iniciando às 19h.

Sábado, 1º de março: Desfile de blocos carnavalescos a partir das 16h. Shows com artistas nacionais e locais a partir das 20h.

Domingo, 2 de março: Matinê infantil às 15h, com atividades para as crianças. Apresentações culturais e musicais iniciando às 18h.

Segunda-feira, 3 de março: Concurso de fantasias às 17h. Shows com bandas de diversos gêneros musicais a partir das 19h.

Terça-feira, 4 de março: Encerramento com desfile das escolas de samba locais às 16h. Grande show de encerramento com artista surpresa às 21h.