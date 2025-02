Em Macapá, Lula defende petróleo: ‘o Amapá não vai ficar pobre’

O presidente lembrou que Suriname e Guiana estão "ficando ricos"

Por SELES NAFES

O presidente Lula (PT) afirmou na tarde desta quinta-feira (13), em Macapá, que ninguém pode proibir o Brasil e a Petrobras de pesquisar e explorar petróleo na costa do Amapá, e voltou a dar o exemplo do Suriname e da Guiana (inglesa).

Lula disse que o mundo desmatou suas florestas para crescer, e querem que a Amazônia não corte nenhuma árvore.

“A gente não quer, mas para ajudar a gente a preservar eles têm que pagar. Debaixo de cada árvore tem um trabalhador, um seringueiro, um agricultor”, comentou.

“Estamos assumindo um compromisso de que teremos desmatamento zero até 2030. A partir de agora vou usar o Amapá como exemplo. Quem vier falar de desmatamento para mim vou responder: você conhece o Amapá? Onde as pessoas vivem do extrativismo e sabem da importância de preservar? Então paguem!”

“Eu quero preservar, mas eu não posso deixar uma riqueza (petróleo) a 2 mil metros de profundidade quando o Suriname e a Guiana estão ficando ricos”.

“A Petrobras tem a melhor tecnologia de prospecção em águas profundas do mundo, e ninguém pode proibir a gente de pesquisar. Quero que o governador e os senadores saibam que a gente não vai fazer nenhuma loucura ambiental. A gente não quer poluir nenhum metro, nenhum milímetro de água, mas ninguém pode deixar o Amapá pobre”, acrescentou o presidente.

Mais cedo, Lula assinou a transferência de terras da União para a regularização do bairro Parque Aeroportuário, onde moram cerca de 2 mil famílias.

Ele também assinou a ordem da serviço para a construção do Ifap de Tartarugalzinho e fez a entrega de chaves de apartamentos do residencial Nelson dos Anos, que será entregue mais tarde na zona sul de Macapá.