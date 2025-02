Em Santana, chuva e maré alta deixam quatro bairros no fundo

Defesa Civil Municipal identificou 10 pontos críticos em que famílias precisam ser retiradas

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Apesar dos esforços preventivos para a limpeza de córregos e canais em Santana, a 17 km de Macapá, as fortes chuvas que atingiram a cidade neste sábado (15) causaram alagamentos em pelo menos três bairros. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram identificados 10 pontos considerados de alto risco, sendo necessária a retirada de algumas famílias.

Uma força-tarefa foi montada logo nas primeiras horas para prestar auxílio aos moradores afetados. Sebastião Diniz, morador do bairro Paraíso, foi surpreendido pela água invadindo sua residência. Ele precisou sair de casa, foi acolhido na residência de parentes e conseguiu retirar alguns móveis.

“No início de janeiro, o pessoal da prefeitura fez a limpeza do córrego que passa ao lado da minha casa. Eu pensei que este ano não iria alagar”, relatou.

De acordo com a Defesa Civil, o alagamento foi agravado pela maré alta do Rio Amazonas. Os bairros mais afetados foram Nova Brasília, Hospitalidade, Provedor e Piçarreira, que registraram o maior número de ocorrências. Pelo menos 15 famílias estão recebendo assistência com alimentos e água potável.

“Desde as primeiras horas do ocorrido, estamos em alerta e de prontidão 24 horas. Já prestamos auxílio a algumas famílias e, nessas situações, recomendamos que a população entre em contato imediatamente para que possamos auxiliar na retirada de imóveis e pertences, fornecendo transporte e qualquer outro tipo de apoio”, explicou Helivanilton Ramos, coordenador da Defesa Civil.

O monitoramento das chuvas em Santana ocorre diariamente. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone (96) 99102-5331.