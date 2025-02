Enfermeira do Samu deixa UTI após acidente com ambulância em Macapá

A ambulância em que Catiane estava foi violentamente atingida por uma picape no Centro de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Catiane Silva, de 38 anos, vítima de um grave acidente de trânsito no último sábado (15), recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal) e agora se recupera na clínica cirúrgica da unidade hospitalar.

A ambulância em que Catiane estava foi violentamente atingida por uma picape no cruzamento da Rua Leopoldo Machado com a Avenida Professora Cora de Carvalho, no Centro de Macapá. O impacto foi tão forte que a ambulância foi arremessada contra um carro modelo Uno Mille, que estava estacionado próximo ao local.

No momento do acidente, além de Catiane, outros três profissionais de saúde estavam na ambulância. Nenhum deles precisou ser internado.

Inicialmente, Catiane Silva foi atendida no Hospital de Emergência (HE) devido a um sangramento na região pélvica. Em seguida, foi transferida para o Hcal, onde passou por um procedimento cirúrgico.

De acordo com boletim médico divulgado pelo Hcal, a enfermeira está orientada, consciente e recebendo toda a assistência necessária. Sua recuperação segue sem intercorrências e a previsão é de que receba alta nos próximos dias.

Nota da Secretaria de Estado da Saúde

“O Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal) informa que a enfermeira do Samu, Catiane Silva, vítima de um acidente de trânsito no último sábado (15), saiu da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e segue em recuperação na clínica cirúrgica sem agravamento do quadro de saúde.

A paciente foi inicialmente atendida no Hospital de Emergência (HE), e em seguida, transferida para o Hcal, onde passou por procedimento cirúrgico. Ela está orientada e consciente e segue recebendo toda a assistência necessária, com previsão de alta nos próximos dias”.