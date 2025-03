EP 5: Artesãos do Carnaval revelam perrengues com escolas de samba e amor pelos blocos de rua

O Podcast Carnaval no Meio do Mundo Nota 10 conversou com J. Márcio e Josaphá

No 5º e último episódio do podcast Carnaval no Meio do Mundo nota 10, o jornalista Seles Nafes conversou com dois artistas visuais do Carnaval: J. Márcio e Josaphá, que revelou ter sido diagnosticado recentemente com autismo. Os dois falaram sobre origens, das aventuras pelo interior para atender encomendas e dos perrengues que tiveram com escolas de samba para entregar alegorias em cima da hora. Apesar da relação conturbada com algumas agremiações, eles admitem que nos últimos anos houve evolução no nível de organização e profissionalismo das agremiações. Neste ano, os dois têm muitas encomendas para os blocos de rua.