Equatorial muda visual das faturas e faz alerta aos consumidores

Empresa pediu que clientes fiquem atentos às mudanças no documento a partir de março

Da REDAÇÃO

A CEA Equatorial anunciou, nesta quinta-feira (27), mudanças no visual das faturas de energia. Embora o novo layout mantenha semelhança com o modelo anterior, a distribuidora destaca a importância de os clientes se manterem atentos às informações contidas no documento, que chegará diferente a partir do mês que vem.

Uma das principais mudanças é a substituição do campo “Seu Código” pelo termo “Conta Contrato”, que continua a representar o mesmo número de identificação do imóvel no sistema da companhia. Este dado deve ser informado sempre que o cliente necessitar solicitar serviços presenciais ou via canais digitais, como WhatsApp e Central de Atendimento. Além disso, a nova fatura incluirá o “Parceiro de Negócio”, outro identificador essencial para facilitar a relação com a distribuidora.

Os demais itens da fatura permanecerão os mesmos, incluindo informações como mês de referência, data de vencimento, histórico de consumo, bandeira tarifária, código de barras e QR Code para pagamento via Pix. A seção “Composição da Conta” continuará detalhando a distribuição dos valores pagos, separando tributos, encargos, custos de transmissão e o montante devido diretamente à Equatorial.

Outra mudança relevante ocorre no reaviso de vencimento para consumidores com débitos pendentes. O novo layout se assemelhará ao da fatura de energia e incluirá informações adicionais para reforçar a necessidade de quitação. Em casos específicos, um agente de campo da Equatorial poderá entregar pessoalmente um documento chamado “Visita de Relacionamento”, oferecendo opções de pagamento ou renegociação diretamente com o consumidor.

O gerente de gestão comercial da CEA Equatorial, Wellington Caldas, reforça a importância da atenção dos consumidores a essas mudanças. “Nosso objetivo é aumentar a segurança e a confiança dos clientes no recebimento de nossos documentos oficiais. Melhoramos a qualidade dos materiais, mas também alertamos para que fiquem atentos a todas essas alterações”, afirmou o executivo.