Escândalo: prefeitura paga R$ 54 mil para anunciar em página com 40 seguidores

Empresa beneficiada pertence à ex-companheira do atual secretário de Comunicação

Por SELES NAFES

Enquanto enfrenta dificuldades para manter pagamentos de fornecedores e trabalhadores, a Prefeitura de Macapá realiza despesas elevadas com publicidade suspeita de favorecimento. O site Norte360ap, que possui uma página no Facebook com apenas 40 seguidores, recebeu mais de R$ 42 mil (já com descontos) em janeiro, por apenas 17 dias de veiculação de campanha publicitária da prefeitura. Em um desses dias, a página ainda nem existia.

Alguns detalhes ajudam a esclarecer essa relação. De acordo com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a empresa R S Porto Marketing e Comunicação pertence à ex-companheira do atual secretário de Comunicação, Juarez Menescal, Rosely Porto. Menescal foi nomeado pelo prefeito Furlan no início de janeiro para substituir Diego Santos.

Trata-se de uma microempresa registrada como agência de publicidade, mas que possui uma extensa e variada gama de atividades secundárias, incluindo portais, provedores de conteúdo, desenvolvimento de programas de computador, gestão empresarial, promoção de vendas, pesquisas de opinião e até filmagem de festas.

O Portal SN teve acesso à nota fiscal emitida pela R S Porto pela veiculação no Norte360ap. A nota fiscal de R$ 54 mil foi emitida apenas 12 dias após o início da veiculação de banners.

Outro ponto que chama atenção é a diferença entre as datas de criação da página e o início da veiculação. A nota fiscal informa que os R$ 54 mil pagos referem-se à divulgação no período de 13 a 31 de janeiro no site e redes sociais. No entanto, a página no Facebook foi criada apenas em 14 de janeiro. Ou seja, ela nem existia no dia 13 de janeiro.

O site Norte360ap foi criado este ano e publicou até agora apenas 10 notícias, incluindo reportagens de outros estados e quatro releases produzidos pela prefeitura. O único anúncio veiculado nesta sexta-feira (14) era da campanha da prefeitura, com o mesmo banner publicitário repetido em diversos espaços do site.