Estado intensifica ações e chega a 84,8 mil atendimentos odontológicos em 2024

Com ações do Centro de Odontologia do Amapá e do Programa Mais Sorriso, o aumento foi de mais de 43% nos atendimentos do ano passado.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Amapá alcançou um marco significativo na ampliação do acesso à saúde bucal no estado. Com ações coordenadas pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e pelo Programa Mais Sorriso, a rede estadual de atendimento odontológico atingiu 84.808 atendimentos em 2024, superando metas e expandindo serviços para comunidades carentes e regiões de difícil acesso.

Com esses resultados, o CEO consolidou-se como referência em saúde bucal no Amapá, superando a meta inicial de 56.850 atendimentos em 2023 ao realizar 81.608 procedimentos odontológicos em 2024, um aumento de 43,55%. A unidade oferece assistência em média e alta complexidade, atendendo pacientes encaminhados das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Entre os serviços disponibilizados, destacam-se: diagnóstico de câncer bucal, ortodontia e endodontia, atendimento especializado para pessoas com deficiência, e reabilitação oral com próteses dentárias.

Somente em 2024, foram realizadas 14.989 consultas em diversas especialidades, além de 1.641 consultas específicas para próteses dentárias, resultando na entrega de 455 novas unidades.

O CEO opera de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com agendamentos presenciais ou pelo telefone (96) 98409-4334. Além do financiamento federal, o centro recebe um aporte mensal de R$ 20 mil do Fundo Rotativo Estadual, garantindo a manutenção e a aquisição de insumos.

“O CEO é um pilar essencial na saúde bucal do Amapá. Nosso objetivo é continuar ampliando a cobertura e levando atendimento para quem mais precisa, seja no centro de referência ou em ações itinerantes”, afirma o diretor do CEO, George Araújo.

Itinerante e descentralizado

Já o Programa Mais Sorriso, coordenado pela primeira-dama Priscilla Flores, realizou 47 ações em 2024, levando serviços odontológicos a bairros periféricos, comunidades indígenas e municípios do interior. Essas iniciativas resultaram em mais de 3.200 atendimentos odontológicos.

Entre as ações do programa, destacam-se: distribuição de 7.144 kits de higiene bucal em parceria com a Associação Brasileira de Odontologia – Amapá (ABO/AP); entrega de 528 protetores labiais, com orientações sobre prevenção do câncer de boca; atendimento itinerante em áreas de difícil acesso, incluindo aldeias indígenas em Pedra Branca do Amapari e comunidades vulneráveis de Macapá e Santana.

“Nossa missão é garantir que a saúde bucal chegue até quem mais precisa, levando atendimento gratuito e de qualidade a bairros periféricos, comunidades indígenas e municípios do interior. Em 2025, daremos início às ações nos residenciais de Macapá, começando pelo Miracema”, destaca Priscilla Flores.

Segundo ela, em 2025, o Programa Mais Sorriso expandirá suas ações para os residenciais de Macapá, começando pelo Miracema. A meta do governo estadual é tornar a odontologia pública do Amapá referência nacional, garantindo acesso universal à saúde bucal e promovendo dignidade e qualidade de vida para a população.