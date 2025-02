Faccionado que eliminava rivais em Santana morre em confronto com a Rotam

Tiroteio entre militares e suspeitos ocorreu no Ramal do Delta, próximo da entrada da cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Durante uma operação de enfrentamento ao crime organizado, na noite desta sexta-feira, no município de Santana, militares da Rotam avistaram um veículo branco parado em frente a um estabelecimento comercial no Bairro da Piçarreira.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor acelerou o carro e fugiu do local. Diante da situação, a equipe iniciou um acompanhamento tático, solicitando apoio de outras viaturas.

O veículo foi interceptado próximo ao Ramal do Delta do Matapi, momento em que dois indivíduos armados desembarcaram e passaram a atirar contra os policiais, que revidaram. Um dos suspeitos foi atingido, enquanto o segundo conseguiu escapar por uma área de mata densa. Um terceiro ocupante fugiu no carro.

As atenções se voltaram para o indivíduo ferido. O Samu foi acionado e constatou que ele já não apresentava sinais vitais. Diante disso, a Polícia Científica foi chamada para realizar os trabalhos periciais.

O suspeito morto no confronto foi identificado como Elielson Pantoja da Silva, de 24 anos, conhecido como “Black”. Segundo informações da Polícia Civil, ele era integrante de uma facção criminosa e suspeito de envolvimento em pelo menos dois homicídios relacionados à guerra entre facções em Santana. Os crimes ocorreram nos bairros Jardim de Deus e Remédios 2, este último no dia 30.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, cujas características são semelhantes às das armas usadas em execuções recentes.