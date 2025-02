Falso advogado prometia legalizar débitos fiscais e ficava com dinheiro de empresários

Vítimas são empresários da zona norte de Macapá. Estelionatário foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá.

A Polícia Civil do Amapá concluiu, nesta sexta-feira (21), as investigações contra um homem de 45 anos acusado de aplicar golpes em empresários da zona norte de Macapá. O suspeito se passava por advogado e oferecia serviços de regularização de débitos fiscais junto à prefeitura, mas, após receber pagamentos, não cumpria as promessas, deixando as vítimas com prejuízos financeiros.

De acordo com o delegado Bernardo Carrano Machado, titular da 7ª Delegacia de Polícia da Capital (7ª DPC), o golpista utilizava documentos falsificados e um discurso convincente para enganar comerciantes e donos de pequenas empresas.

“Ele se apresentava como intermediador na legalização de empreendimentos e prometia resolver pendências tributárias em troca de valores financeiros. No entanto, os valores nunca eram repassados para a quitação dos tributos”, explicou o delegado.

A investigação teve início após uma empresária registrar um boletim de ocorrência ao perceber que havia sido enganada. A polícia identificou que o suspeito abordava as vítimas oferecendo assessoria para regularização de débitos fiscais, mas, após receber o dinheiro, desaparecia sem resolver as pendências prometidas.

A Polícia Civil alerta outros empresários que possam ter sido vítimas do golpista a formalizarem denúncias para ampliar as investigações e evitar novos casos. Além disso, recomenda que comerciantes e donos de empresas verifiquem informações diretamente nos órgãos competentes antes de realizar pagamentos a terceiros.

“É fundamental desconfiar de intermediários que oferecem soluções rápidas para questões burocráticas, como a regularização de débitos fiscais. Sempre busque confirmar a idoneidade de quem está prestando o serviço”, reforçou o delegado Bernardo Machado.

O suspeito, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi indiciado e responderá pelos crimes de estelionato e uso de documentos falsos. A polícia segue com as investigações para apurar se há mais vítimas.