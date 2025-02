Ferida em acidente com ambulância, enfermeira dedicada a salvar vidas agora luta pra sobreviver

Catiane Silva estava com a equipe do Samu a caminho a uma ocorrência quando a ambulância foi atingida por uma picape em Macapá.

Compartilhamentos

Atualizada às 10h45

Por OLHO DE BOTO

Inspira cuidados o quadro de saúde de uma enfermeira do Samu que estava na ambulância atingida por uma picape na tarde de sábado (15), no cruzamento da Rua Leopoldo Machado com a Avenida Professora Cora de Carvalho, em Macapá.

Catiane Silva, de 38 anos, foi submetida a um procedimento cirúrgico para conter um sangramento na região pélvica no Hospital de Emergências da capital. Após o procedimento, ela ficou na sala vermelha da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do HE, antes de ser transferida para o Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL).

A servidora integrava uma equipe médica que seguia com urgência na ambulância para socorrer uma vítima de parada cardiorrespiratória quando o sinistro ocorreu.

Durante o trajeto, a ambulância colidiu com a picape e foi lançada contra um carro Fiat Uno que estava estacionado sem nenhum ocupante às margens da Rua Leopoldo Machado.

O motorista da caminhonete prestou esclarecimentos à polícia e depois foi liberado. O exame do etilômetro apontou que ele não dirigia sob efeito de álcool.

Dos quatro socorristas que estavam na ambulância, apenas Catiane permanece internada. Após a cirurgia, ela chegou a ser intubada, mas ainda no domingo (16) iniciou a redução da sedação e foi exturbada. Ela segue hospitalizada no HCAL.