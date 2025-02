Festival de cinema abre inscrições para sua 1ª edição em Macapá

O Afroestima exibirá produções de cineastas negros do Brasil e da Amazônia internacional

Da REDAÇÃO

O Festival AfroEstima, primeiro evento de cinema negro pan-amazônico no Amapá, está com inscrições abertas até 14 de março de 2025. O festival é voltado exclusivamente para produções audiovisuais de cineastas negros do Brasil e de países da Amazônia internacional. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do evento (www.afroestimafestival.com).

Serão aceitos curtas-metragens, animações, videoclipes e outras produções realizadas a partir de 2021, sem restrição temática, desde que sejam dirigidas por pessoas negras ou pardas. Além disso, o festival contará com categorias exclusivas para produções da Amazônia. Os detalhes sobre a programação e o local do evento serão divulgados em breve.

O idealizador do festival, Rodrigo Aquiles, destaca que o evento representa um marco para o audiovisual negro no Amapá. A iniciativa busca ampliar a visibilidade de narrativas negras e fortalecer a produção cultural na Pan-Amazônia, uma região historicamente marginalizada no cenário cinematográfico.

O festival também contará com debates, oficinas e apresentações musicais. A equipe organizadora inclui Rodrigo Aquiles (produtor executivo), Rayane Penha (produtora executiva e curadora), Paulo Cardoso e Sereia Caranguejo, todos profissionais com ampla experiência no cinema e na produção cultural.

O AfroEstima é realizado com o apoio do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado do Amapá e da Fundação Municipal de Cultura de Macapá. O projeto foi contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio dos editais Secult e Fumcult. As inscrições podem ser feitas pelo site www.afroestimafestival.com, onde também estão disponíveis mais informações sobre o evento.