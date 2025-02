Foragido, pistoleiro morre em tiroteio com a PM após beber e ameaçar moradores

A intervenção policial ocorreu no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um procurado da Justiça amapaense acabou morto na noite desta quarta-feira (19) ao trocar tiros com militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e do 6º Batalhão da PM do Amapá. A intervenção policial ocorreu no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

O confronto ocorreu após informações repassadas por um popular, que disse ter visto um indivíduo na Travessa Goiaba, ingerindo bebida alcoólica e portando arma de fogo, com a qual ameaçava moradores da região.

Devido ao difícil acesso à região, os policiais do BPTran pediram apoio da equipe do Motopatrulhamento RONY, do 6° BPM.

Segundo o tenente Adervan, na chegada ao local, um indivíduo com as mesmas características indicadas, trajando calça jeans e empunhando uma arma de fogo, foi logo atirando contra as viaturas. Depois, entrou numa residência e, de lá, novamente abriu fogo contra as equipes.

Os policiais revidaram e, ao fim do tiroteio, o Samu foi chamado e constatou o óbito de Renan David da Costa, o RD, de 26 anos, indivíduo que, segundo a polícia, atuava como matador em uma organização criminosa. Com ele foi encontrada uma pistola Taurus calibre .40, com a numeração danificada.

Ainda de acordo com a polícia, RD estaria envolvido em um assalto a residência ocorrido no último dia 29 de janeiro, no Bairro Morada das Palmeiras, de onde roubaram vários objetos e fugiram no carro de uma das vítimas, um Ônix branco. O veículo foi encontrado pela PM abandonado algum tempo depois.